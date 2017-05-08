بدأت في مدينة رام الله يوم الأحد أعمال (ملتقى فلسطين الأول للرواية العربية) بمشاركة عشرات الأدباء والروائيين الفلسطينيين والعرب.

وتنظم وزارة الثقافة الفلسطينية هذا الملتقى في دورته الأولى هذا العام تحت عنوان (دورة القدس ...دورة نبيل خوري). ومن المقرر أن يعقد الملتقى كل عامين.

وقال وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو في حفل الافتتاح “بادرنا إلى فكرة جديدة.. ملتقى فلسطين للرواية العربية فعل ثقافي عربي على أرض فلسطين نتوجه إلى عمقنا العربي ونحقق جسرا من التواصل الإبداعي”.

وأضاف “لماذا القدس؟ لأنها العاصمة والعنوان وتختصر وجودنا الفلسطيني وملحمة بقائنا على أرضنا. هي ببساطة خلاصة الروح الفلسطينية”.

وأوضح بسيسو أن إطلاق اسم نبيل خوري على الدورة الأولى للملتقى لأنه “الروائي الفلسطيني المقدسي الذي سجل احتلال القدس الشرقية في عام 1967 من خلال روايته الشهيرة (حارة النصارى) التي تحمل ألم الخسارة والهزيمة وألم الفقدان”.

وقال إن هذه الرواية “شكلت مدخلا لثلاثية روائية كانت من ضمنها (الرحيل) و(القناع) لتكون ثلاثية فلسطين”.

وأضاف “بكل فخر يسعدنا بالتزامن مع انطلاق أعمال الملتقى أن نعيد طباعة الثلاثية من فلسطين كي تكون ضمن فعاليات هذا الملتقى وإحياء واحتفاء بالسيرة الإبداعية لمن كتب من القدس وعن القدس”.

يشارك في الملتقى الذي يستمر خمسة أيام عدد من الكتاب والروائيين العرب من الجزائر وتونس والأردن والكويت ومصر والعراق وسوريا وليبيا والمغرب بعضهم مقيم في المهجر.

ومن أبرز المشاركين في أعمال الملتقى واسيني الأعرج من الجزائر، وطالب الرفاعي من الكويت، وعلي بدر من العراق، وسمحية خريس من الاردن، وسمير قسيمي من الجزائر، وخالد عويس من السودان، والحبيب السالمي من تونس.

كما يشارك إبراهيم فرغلي من مصر ،وأحمد المديني من المغرب، وشكري المبخوت من تونس، وعلي بدر من العراق، وليلى العثمان من الكويت، ومها حسن من سوريا، ونجوى بن شتوان ليبيا.

وقال بسيسو إنه حتى يوم الأحد تمكن أكثر من 60 بالمئة من المشاركين من الحضور ومن المتوقع وصول آخرين خلال فترة انعقاد المؤتمر.

من جانبه قال واسيني الأعرج لرويترز “الحاضرون هنا قدموا من مختلف الدول العربية والأجنبية لمناصرة فلسطين وفك الحصار عنها ولو رمزيا وبحضور رمزي”.

ويرى الأعرج أن هدف الملتقى يتجاوز عنوانه وقال “الهدف ثقافي وفكري وحضاري ونضالي عندما تأتي إلى بلد شقيق لا يزال تحت نير الاحتلال لا أتصور أنك تأتي فقط لتقول أدبا ولكن تأتي للتضامن مع هذا البلد”.

وأضاف “الحضور إلى هنا ليست مسألة سهلة لكنها فكرة من التحدي ضد الاحتلال وحتى لو لم يستطع البعض الحضور فالنسبة الحاضرة كبيرة وتغطي برنامج الملتقى”.

ويرى الكتاب والروائيون الفلسطينيون أن الملتقى فرصة للتفاعل مع الروائيين العرب وتبادل التجارب معهم.

وسيشهد الملتقى إطلاق رواية (نرجس العزلة) للروائي الفلسطيني باسم خندقجي المعتقل في سجن إسرائيلي، وعرض الفيلم الوثائقي (اصطياد الأشباح) للمخرج الفلسطيني رائد أنضوني الذي يتضمن تجربة مجموعة من المعتقلين الفلسطينيين خلال فترة التحقيق معهم في السجون الإسرائيلية.