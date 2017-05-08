كشف الكاتب الصحفي بمؤسسة الأهرام، نبيل سيف، عن وفاة فاتن كريمة الأديب نجيب محفوظ، صاحب نوبل في الآداب، منذ 3 أسابيع، قائلا: “وفاة ابنة نجيب محفوظ قبل 3 أسابيع دون أن يدري أحد”.

كان الكاتب يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، قد أكد خبر الوفاة، أمس الأحد، مشيرا، إلى رغبة الأسرة في عدم الإفصاح إعلاميا عن الوفاة في وقتها.

وكشفت مصادر أن نجلة نجيب محفوظ دفنت دون الإعلان عن ذلك بناءً على وصيتها، التي نفذها المقربون منها، حيث شيع جثمانها، في سرية تامة، إلى المقابر بجوار قبر والدها ووالدتها، على طريق مصر الفيوم الصحراوي.

ورحلت فاتن عن عمر يناهز 60 عامًا، بعد صراع مع المرض دام 6 أشهر بأحد المستشفيات فى المهندسين.