ينظم مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، احتفالية بمناسبة إصدار الطبعة الثانية من “علوم الحديث الشريف”، لمحمد السيد البرسيجي، الباحث بقسم المخطوطات الأصلية، بمركز المخطوطات بالمكتبة.

ويُعد هذا الإصدار من أحدث إصدارات الباحث محمد السيد البرسيجي، الذي يهتم بنشر وإصدار عيون التراث المحققة، وفق الأصول العلمية الرصينة بعيدًا عن التحريف، أوالتصحيف، أوالنقص.

وقد سبق هذا الفهرس عدة أعمال للباحث، من أهمها: إصداره نسخة نفيسة من “سنن الإمام النسائي” مصورة عن أصل مخطوط وحيد لا نظير له، وتحقيقه لكتاب “بحر الكلام” للإمام النسفي (كتاب يشرح قواعد علم الكلام الإسلامي)، وتحقيقه لكتاب “المقاصد الحسنة” للإمام السخاوي عن أصول بخط المؤلف لم تُنشر من قبل، وتحقيقه لكتاب “تصحيح المعاملة” للإمام القشيري عن أصول نفيسة تنشر للمرة لأولى، وتحقيقه لكتاب “الحكم القدسية” للإمام أبي الفيض الكتاني، وتحقيقه لكتاب “وصايا الإمام أبي حنيفة النعمان”، وتحقيقه لكتاب “المطرب المعرب الجامع لأهل المشرق والمغرب”، وكتاب “طب القلب العليل بعوالي ابن خليل” لعبد القادر بن كدك زاده.