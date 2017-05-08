فاز الشاعر العراقي ياس السعيدي بجائزة فدوى طوقان للشعر من مؤسسة فلسطين الدولية عن مجموعته الشعرية الخامسة “قطعتان من حلوى الأنين”.

وكانت مؤسسة فلسطين الدولية في عمان نظمت مساء السبت حفلا خيريا دعما لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة للاهل في فلسطين بحضور رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد السلام المجالي.

وتم خلال الحفل، توزيع جوائز فلسطين الثقافية المخصصة للعرب وهي جوائز: فدوى طوقان وجمال بدران وناجي العلي وادوارد سعيد وغسان كنفاني ووليد الخطيب، بالاضافة الى تكريم عدد من الفنانين.

واشتمل الحفل كذلك على تقديم معزوفات فنية وموسيقية قدمتها فرقة التخت الشرقي بمصاحبة عدد من الفنانين الاردنيين والفنانين الفلسطنيين.