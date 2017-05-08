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الغرف التجارة تكشف عن خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية
سلع غذائية ‎ـ سوبر ماركت‎

الغرف التجارة تكشف عن خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية

2017-05-08 01:09:52
كتب - متابعات

أعلن عماد عبدالعال، عضو اتحاد الغرف التجارية، عن مبادرة وزارة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية على رأسها الزيت حيث تستورد الدولة 95% من احتياجاتها من الزيوت و33% من السكر، وذلك عبر زراعة محاصيل زيتية.

وقال في حواره ببرنامج “هنا العاصمة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي، إنه تم اختصار سلاسل التداول من المنتج إلى المستهلك مباشرة، لخفض أسعار السلع المقدمة لمنافذ التوزيع التابعة لمعارض “أهلا رمضان”.

وأشار إلى أن اتحاد الغرف التجارية تتحمل تكلفة وصول السلع من المستورد للمستهلك مباشرة.

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