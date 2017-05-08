 Moheet on google
الإثنين 8 مايو 2017 02:17 صباحاً
روابط سريعة
وزير المالية يشرح مزايا قانون الاستثمار الجديد
وزير المالية عمرو الجارحي

وزير المالية يشرح مزايا قانون الاستثمار الجديد

2017-05-08 00:56:22
كتب - متابعات

قال وزير المالية الدكتور، عمرو الجارحي، إن قانون الاستثمار الجديد سيقضي على البيروقراطية أمام المُستثمرين، وسيُساعد على إصدار تصاريح الشركات بِمنتهى السرعة.
وأضاف الجارحي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، أن المستثمر حاليًا يستطيع أن يحصل على أوراق تأسيس الشركة، سواء تراخيص المصانع بمنتهى السرعة دون الانتظار، وأيضًا بدون المعاكسات التي تحصل من بعض الجهات.
وتابع الجارحي أن من يضع رأس مال كبير من المستثمرين من المؤكد أنْ يستفيد أكثر من قانون  حوافز الاستثمار، قائلاً: “لا نريد للمستثمر الانتظار لأسبوع أو أسبوعين”.
وأوضح الجارحي أن المستمثر يُريد رد فعل سريع للحصول على تراخيص المصانع أو الحصول على الأراضي، لافتًا إلى أن الدولة قامت خلال الفترة الماضية بإصلاحات اقتصادية من توفير مناخ جاذب للاستثمار، أو من توحيد سعر الصرف، أو من سرعة إنهاء الشركات في أسرع وقت، أو من ناحية القضاء على البيروقراطية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3