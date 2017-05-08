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عمرو أديب معلقا على الانتخابات الفرنسية: "إيه الجمال ده"!
عمرو أديب

عمرو أديب معلقا على الانتخابات الفرنسية: "إيه الجمال ده"!

2017-05-08 00:29:10
كتب - متابعات

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه يقدر الانتخابات الرئاسية الفرنسية وطريقة إجرائها، مضيفا “إيه الجمال ده، بلد النور والتنوير والجمال”.

وقال في برنامجه “كل يوم” المذاع على شاشة “on e”، اليوم الأحد: “عايزين مصر تكون كده.. عايزين البلد تنور.. هى البلد بقت ضلمة كده ليه”، متسائلا: “راحت فين بلد الذوق والأدب، ليه بقينا متوحشين كده”.

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