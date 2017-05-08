أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه يقدر الانتخابات الرئاسية الفرنسية وطريقة إجرائها، مضيفا “إيه الجمال ده، بلد النور والتنوير والجمال”.

وقال في برنامجه “كل يوم” المذاع على شاشة “on e”، اليوم الأحد: “عايزين مصر تكون كده.. عايزين البلد تنور.. هى البلد بقت ضلمة كده ليه”، متسائلا: “راحت فين بلد الذوق والأدب، ليه بقينا متوحشين كده”.