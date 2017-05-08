قال رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس اللواء، مدحت شوشة، إن القطارات المتهالكة الموجودة في الترعة، التي رصدتها كاميرا “DMC”، هي نتيجة حادثة، وموجودة في موقعها منذ 6 أشهر تقريبًا ماضية.

وأضاف شوشة خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، أن الهيئة قامت بأخذ الجرار، وتركت العربة في الترعة لكونها لا تقبل الإصلاح، وذلك لأن الهيئة قرّرت عدم إصلاح أي شئ إذا زاد عن نصف تكلفته، وبيعه في مزاد علني.

وأوضح شوشة أن الهيئة دائمًا ما تبيع العربات المتهالكة لسوق الخردة من خلال مزاد علني تقوم به الهيئة، قائلاً: “الهيئة باعت خردة خلال العام الماضي بمبلغ لا يقل عن 120 مليون جنيه”.