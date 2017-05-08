أكد ياسر رزق الكاتب الصحفي، أن مصر لم تدخل أجواء الانتخابات الرئاسية رغم دعوة بعض القوى لاختيار مرشح واحد، معتبرا أن ترشح أشخاص للانتخابات الرئاسية أمر طبيعي ومن حقهم.

وقال في حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على شاشة “إم بي سي مصر”، اليوم الأحد، إن ظهور مرشح رئاسي أخر أمام الرئيس السيسي لن يقلل من شعبية الرئيس، معتبرا أن الحديث عن الانتخابات الرئاسية بدأ مبكرًا، وكان يجب الإهتمام بمشاكل الدولة أفضل.

وتوقع ان تظهر أجواء الانتخابات الرئاسية في مصر مع مطلع 2018.