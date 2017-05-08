قال السفير المصري في الكويت، ياسر عاطف، إن أبرز ما جرى في لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأمير ورئيس وزراء الكويت، هو التأكيد على أن التنسيق بين البلدين مستمرٌ في جميع المجالات، فضلاً عن أهمية تعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف عاطف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس الوزراء الكويتي رّكز على التعاون الوثيق بين البلدين، وكذلك على العلاقات الثنائية سواء على الصعيد الإقليمي أو في القضايا الدُولية.

وأوضح عاطف أن لقاءات الرئيس السيسي، بالمسئولين في الكويت ركزت أيضًا على الحفاظ على شئون الدول العربية، حتى تكون بمنأى عن التدخلات الخارجية، والعمل على إيجاد حل للقضية الفلسطينية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.