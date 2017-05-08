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وزير الدولة لشئون الوزراء بالكويت: هذه الموضوعات على رأس مباحثات السيسي وأمير الكويت
السيسي ـ صباح الاحمد الصباح

وزير الدولة لشئون الوزراء بالكويت: هذه الموضوعات على رأس مباحثات السيسي وأمير الكويت

2017-05-08 00:01:02
كتب - متابعات

قال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالكويت الشيخ، محمد عبد الله المبارك الصباح، إن لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تَطرق إلى العَلاقات الثُنائية بين البلدين، مضيفًا أن العلاقات بين البلدين في أفضل حال.
وأضاف الصباح خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، أن الحديث تطرق أيضًا إلى ما يدور في الوطن العربي وفي الإقليم بشكل عام، بالإضافة إلى التحدث عن القمة العربية المرتقبة التي تنعقد في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن الأوضاع الملتهبة في سورية والعراق، لافتًا إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر والكويت تُعد متينة وراسخة.

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