أعرب محمد عودة، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن حزنه الشديد بعد خسارة فريقه أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الجولة 28 لبطولة الدوري المصري.

وشن محمد عودة خلال تصريحاته التليفزيونية عقب المباراة هجومًا حادًا ضد محمد معروف حكم المباراة، بسبب احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك.

وتابع: “اليوم لعبت أمام 12 لاعبًا وليس 11، الحكم ولاعبو الزمالك، ومتي سنظل خائفين والمباريات بدون جمهور”.

واستكمل: “المباراة الماضية طاقم التحكيم تراجع خلال اللقاء بسبب حسام حسن وإبراهيم حسن، والجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي”.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة بينما تجمد رصيد المقاولون عند النقطة رقم 34 بالمركز الحادي عشر.