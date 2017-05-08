حدث في مثل هذا اليوم 8 مايو .. وفاة الفنان أحمد مظهر

1879 - المخترع الأمريكي «جورج سيلدين» يتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع أول سيارة تسير بالبنزين.

1914 - تأسيس شركة أفلام باراماونت للإنتاج السينمائي.

1918 - نيكاراغوا تعلن الحرب على النمسا والمجر وألمانيا أبان الحرب العالمية الأولى.

1921 - إلغاء عقوبة الإعدام في السويد.

1936 - فرنسا تصدر قرارًا تعتبر فيه اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر.

1945 - وقوع مجازر كبيرة في الجزائر راح ضحيتها حوالي 45000 قتيل وذلك بعد خروج الجزائريين في مظاهرات يطالبون فيها فرنسا بالوفاء بعهدها المتمثل في إعطائهم الاستقلال عند نهاية الحرب العالمية الثانية وهو ما عرف باسم مجازر 8 ماي 1945.

1951 - إقرار عودة اليابان إلى الأولمبياد.

1967 - تقديم الملاكم محمد علي كلاي للمحاكمة بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية في الجيش الأمريكي الذي كان يخوض حربًا في فيتنام.

1968 - وزراة الصحة اليابانية تعلن أن مرض إتاي إتاي الذي ظهر في محافظة توياما هو وباء.

1976 - انتخاب إلياس سركيس رئيسًا للجمهورية اللبنانية خلفًا للرئيس سليمان فرنجية وذلك قبل أربع شهور من نهاية ولايته على أن يتسلم الرئاسة بعد نهاية ولاية الرئيس فرنجيّة.

1984 - الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي يتعرض لمحاولة اغتيال فاشله.

2002- وفاة الفنان أحمد مظهر عن عمر يناهز 84 عاما.

2004 - السلطات الألمانية تلقي القبض على طالب يبلغ من العمر 18 سنة يعتقد أنه المتسبب في إطلاق فيروس «ساسر» الذي عطل مالا يقل عن 18 مليون جهاز كمبيوتر.

2008 - البرلمان الروسي يوافق على تعيين الرئيس الأسبق فلاديمير بوتين رئيسًا للوزراء.