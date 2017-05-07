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سيلتافيجو يسقط بثلاثية أمام مالاجا قبل مواجهة مان يونايتد الخميس
مالاجا

سيلتافيجو يسقط بثلاثية أمام مالاجا قبل مواجهة مان يونايتد الخميس

2017-05-07 23:32:09

حقق فريق فريق مالجا فوزا كبيرا على فريق سيلتا فيجو بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع رقم 36 من الدوري الإسباني الممتاز.

سجل أهداف الفريق الأندلسي كل من: خافيير اونتيفيروس الهدف الأول في الدقيقة 26، وأضاف خوسيه لويس جارسيا الهدف الثاني في الدقيقة 56، وعزز ساندرو راميريز بالهدف الثالث في الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد فريق مالجا إلى 51 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند الـ45 نقطة في المركز الـ12.

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