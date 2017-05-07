واصل البرتغالي ايناسيو المدير الفني لفريق الزمالك مقاطعة المؤتمرات الصحفية بعد مباريات الابيض في الدوري الممتاز.



وتغيب البرتغالي عن مؤتمر مباراة الزمالك امام المقاولون التي انتهت منذ قليل في اطار مباريات الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك بهدفين لهدف في اطار الجولة 28 من الدوري الممتاز.