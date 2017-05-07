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رانيا يوسف أكثر جرأة وإثارة باللون الأبيض.. صور
رانيا يوسف

رانيا يوسف أكثر جرأة وإثارة باللون الأبيض.. صور

2017-05-07 23:30:42

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الفوتوغرافي محمود عاشور، وذلك لصالح إحدى المجلات الفنية.

رانيا يوسف، ظهرت في الجلسة بإطلالة جربئة حيث ظهرت بقميص أبيض، أظهر كامل ساقيها،  وجلسة التصوير تشبه غلى حد كبير تلك التي خضعت لها  سارة سلامة في جلسة تصوير مع نفس المصور، وسبقتها أيضًا بنفس الإطلالة ريهام حجاج.

من ناحية أخرى تشارك رانيا يوسف في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «الدولي»، مع الفنان باسم سمرة، كما تشارك في العمل الإذاعي «البخيل هو أنا»، مع الفنان محمد رمضان، ومحمد هنيدين كما ستشارك كشيفة شرف في مسلسل «سبع صنايع» مع شريف رمزي ومي سليم.

رانيا يوسف

رانيا يوسف

رانيا يوسف

رانيا يوسف

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