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الرئيس الفرنسي الجديد يختار ساحة مُحايدة لإلقاء خطابه
وزير الاقتصاد الفرنسي السابق إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي الجديد يختار ساحة مُحايدة لإلقاء خطابه

2017-05-07 23:25:08
كتب - متابعات

أفادت موفدة قنوات DMC لتغطية الانتخابات الفرنسية من باريس الإعلامية معتزة مهابة، بأنّ العاصمة الفرنسية حاليًا تعتبر مُغلقة من زحمة السيارات في الشوارع، مضيفة أن الفرحة كانت عارمة حتى قبل ظهور النتيجة، لأن استطلاعات الرأي في باريس كانت تُفيد باكتساح إيمانويل ماكرون، المرشح الوسطي.
وأضافت مهابة خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، أن استطلاعات الرأي في باريس تعد دقيقة، لأن النتيجة دائمًا ما تظهر مُتقاربة مع استطلاعات الرأي.
وأوضحت مهابة أن اختيار الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، ساحة متحف اللوفر، لإلقاء خطابه، لكونها ساحة مُحايدة، وكذلك لكونها ساحة سياحية يلتقي فيها كل الفئات المختلفة، لذلك تم اختيار المكان بذكاء شديد.
وأشارت مهابة إلى أن المجتمع الفرنسي يعيش حاليًا جغرافيا سياسية جديدة، لافتة إلى أن إيمانويل ماكرون سيحافظ على أن تكون فرنسا في عضوية الاتحاد الأوروبي، بسبب الخوف من المجهول، وصعوبة الحياة الاقتصادية.

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