أُعلن نادى الفجيرة الإماراتي تعيين أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا مديراً فنياً لفريق النادي المنافس في دوري الدرجة الثانية من الموسم المقبل.

ونشر النادي على موقعه مساء اليوم /الأحد/ صورة النجم السابق وهو يحمل قميص الفريق ويوقع العقد.

وأوضح النادي الإماراتي أن مارادونا سيتولى تدريب الفريق من الموسم المقبل، ولم يكشف النادي عن تفاصيل وبنود العقد.