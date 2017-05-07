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مارادونا مدير فني لنادي الفجيرة الإماراتي
مارادونا

مارادونا مدير فني لنادي الفجيرة الإماراتي

2017-05-07 23:23:12

أُعلن نادى الفجيرة الإماراتي تعيين أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا مديراً فنياً لفريق النادي المنافس في دوري الدرجة الثانية من الموسم المقبل.
ونشر النادي على موقعه مساء اليوم /الأحد/ صورة النجم السابق وهو يحمل قميص الفريق ويوقع العقد.
وأوضح النادي الإماراتي أن مارادونا سيتولى تدريب الفريق من الموسم المقبل، ولم يكشف النادي عن تفاصيل وبنود العقد.

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