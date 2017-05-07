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بالصور.. ساندي تستعد للزواج
ساندي المصرية

بالصور.. ساندي تستعد للزواج

2017-05-07 23:23:56

أعلنت الفنانة المصرية ساندي عن استعدادها للزواج للمرة الثانية، خلال الأسابيع القليلة القادمة، من مخرج كليبها الأخير حازم كتانة.

وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لعريس ساندي، المخرج حازم كتانة، وذلك من مناسبات مختلفة، كما ظهرت صورة تجمعه بساندي وكان برفقتهما عدد من أصدقائهما.

وكانت ساندي قد ارتبطت بعلاقة مع مخرج أحدث كليبتها الغنائية “Love” منذ شهور، وأشارت إلى أنها تستعد ليكون حفل الزفاف في شهر مايو.

يذكر أن ساندي كانت قد تزوجت من قبل من مدير اعمالها حسام بدران، وفاجأت الجمهور بهذا الخبر بعد إعلان اعتزالها وأكدت أن مدير أعمالها يحاربها، وتبادل الاثنان العديد من التصريحات، فاتهمته ساندي بأنه يستغلها ويستفيد من وراء فنها، وأشارت إلى أنه لا يصرف عليها وأنها رفعت ضده دعوى خلع.

خطيب ساندي

خطيب ساندي

خطيب ساندي

خطيب ساندي

خطيب ساندي

ساندي

ساندي

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