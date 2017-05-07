قالت الفنانة فيفي عبده، من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «إنها أصيبت بضربة شمس شديدة وحروق متفرقة بجسدها، أثناء تواجدها في حمام السباحة بأحد الفنادق».

وأضافت: «أنه تم إسعافها سريعًا، لكنها لا تزال تعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة»، وحرص عدد كبير من جمهوره على تمني الشفاء لها، والدعاء لها بأن تتغلب على وعكتها الصحية سريعًا.

يذكر أن فيفي عبده، تشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «سبع صنايع»، كشفة شرف مع الفنان شريف رمزي والفنانة الأردنية مي سليم.