محامي سعد المجرد: الفنان اعتدى على الفتاة الفرنسية2017-05-07 23:10:47
كشف محامي الفنان المغربي سعد المجرد، إيريك دوبون موريتي، مفاجأة بتأكيده أن موكله اعتدى على الفتاة الفرنسية لورا بريول التي اتهمته باغتصابها، لكنه اعتداء بالضرب وليس اعتداء جنسيا كما ادعت.
محامي الفنان المغربي أوضح، في تصريح لمجلة TelQuel الفرنسية، أن المجرد قام بصفع الفتاة الفرنسية مرةً واحدة رداً على اعتدائها عليه بالضرب، ونفى كل ادعاءات الأخيرة حول اغتصابها.
وأضاف أن الفنان المغربي اتفق مع لورا على كل شيء قبل الذهاب الى الغرفة، لكنها غيرت رأيها وبدأت بضربه، وهو ما دفعه الى صفعها.
وكانت الشرطة الفرنسية قد قامت بإلقاء القبض على الفنان المغربي سعد المجرد، داخل فندق «ماريوت شانزلزيه»، بعد أن تقدمت فتاة فرنسية بشكوى ضد الفنان المغربي اتهمته فيها بمحاولة اغتصابها.
وقضى سعد في محبسه حوالي 6 شهور، وقد وافق القضاء الفرنسي على إطلاق سراحه، إلا أنه ممنوع من السفر حتى انتهاء التحقيقات وغلق ملف القضية بشكل نهائي، ويتم مراقبة كل تحركاته من خلال سوار إلكتروني.
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