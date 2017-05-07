أكد النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون الاستثمار احتاج إلى 3 سنوات وعمل عليه 3 وزراء حتى يخرج إلى النور، مؤكدًا أن قانون الاستثمار كشف عن مساوئ تعامل الوزراء مع بعضهم البعض داخل الحكومة.

وقال خلال حواره ببرنامج “رأي عام” المذاع على شاشة “Ten” إن مجلس النواب فوجئ بوجود تنازع في الاختصاصات بين وزراء الحكومة خلال مناقشة قانون الاستثمار، مشيرًا إلى أن أكثر ما يخشاه هو التنفيذ الحكومي لقانون الاستثمار بعد إقراره.