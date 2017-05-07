نفى فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري، إقالة مؤمن سليمان، المدير الفني الحالي للفريق، وذلك بعد الهزيمة المفاجئة أمام أسوان بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 للدوري الممتاز.

وقال عامر في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤمن سليمان هو المدير لنادي سموحة.

ويتعرض سموحة لبعض النتائج السلبية خلال المبارايات الماضية، بالتعادل أمام الداخلية ووادي دجلة، وأخيرًا الهزيمة أمام أسوان اليوم.