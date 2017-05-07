وقفة احتجاجية في برلين لإحياء ذكرى وعد بلفور

نظمت الجالية الفلسطينية ببرلين وإتحاد الجاليات الفلسطينية مساء اليوم الأحد وقفة احتجاجية شارك بها العشرات أمام بوابة براندنبورج بالعاصمة الألمانية برلين إحياء لذكرى مرور ١٠٠ عام على وعد بلفور المشؤوم والذكرى التاسعة والستين للنكبة والتمسك بحق العودة.

شارك في الوقفة أعداد وممثلين من الجاليات العربية في برلين ومنظمات حقوق انسان ألمانية.