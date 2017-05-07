أنباء عن إقالة مؤمن سليمان من تدريب سموحة2017-05-07 23:00:39
ترددت أنباء منذ ساعات قليلة عن قرار مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة فرج عامر، على إقالة مؤمن سليمان من منصب المدير الفني، عقب الخسارة التي تعرض لها من أسوان بنتيجة 2/0، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، ضمن منافسات الجولة 28 بالدوري.
جاء قرار إقالة مؤمن سليمان بسبب سلسلة النتائج السيئة، التي حققها الفريق، بالتعادل أمام الداخلية بهدفين، وأمام دجلة والهزيمة أمام أسوان اليوم.
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