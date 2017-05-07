أكد تقرير إسرائيلي أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يعملون مرتزقة في سوريا لدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأضاف التقرير الذي نشر في صحيفة “معاريف” العبرية أن الهجمات الإسرائيلية في سوريا لن تغير من توازن القوى.

وكشفت الصحيفة العبرية، أن الاستهداف الأخير من جانب إسرائيل لسوريا بحجة ضرب شحنة أسلحة متجهة إلى حزب الله لم يكن بدافع الحفاظ على أمن إسرائيل، وإنما كان جزءا من جهود ترامب والمحور السني لاندلاع مشاجرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت أن إيران وبشار الأسد في إطار الجهد الحربي لرسم مناطق نفوذ واشنطن في سوريا والعراق.

وأضافت أن الاستهداف الإسرائيلي لسوريا لا يهدف فقط لتدمير إسرائيل أسلحة لحزب الله، بل أيضًا لخدمة الجيش الإسرائيلي المصالح الأمريكية بالشرق الأوسط.