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الزمالك ينقض على ذئاب المقاولون بثنائية في الدوري المصري
50063-الزمالك-والمقاولون

الزمالك ينقض على ذئاب المقاولون بثنائية في الدوري المصري

2017-05-07 22:57:56
محيط - أحمد عبد الخالق

حقق فريق الزمالك فوزاً صعباً على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي الزمالك كلاً من أحمد رفعت بضربة جزاء وستانلي أوهاويتشي الثاني في الدقيقة 75.

وسجل للمقاولون العرب محمد فاروق في الدقيقة 74.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 وتوقف رصيد المقاولون عند النقطة 34 في المركز الحادي عشر.

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