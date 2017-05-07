انهيار منزل مكون من 4 طوابق بالمحلة الكبرى دون حدوث اصابات‎

انهار منذ قليل، منزل مكون من ٤ طوابق ، دون حدوث إصابات ، بشارع سعد زغلول التابع لحى ثان المحلة بمحافظة الغربية.

كان العميد أشرف عمارة مأمور قسم ثان المحلة تلقى اخطارا بانهيار منزل مكون من 4 طوابق بحى ثانى المحلة ملك ورثة سامى الرفاعى.

وانتقل أسامة زكريا رئيس حي ثان المحلة والرائد إيهاب محرم رئيس قسم شرطة المرافق بالمحلة والمهندسة ناريمان خضر مسئول التخطيط بحي ثان المحلة ، وقوات الإنقاذ الى حيث، وتم فرض كردون أمني حول المنزل المنهار.

وقرر رئيس حي ثان المحلة تشكيل لجنة هندسية من المنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقرير حول المنازل المجاورة لبيان تأثرها من عدمه ، وتم إخطار اللواء أحمد صقر محافظ الغربية.