قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري محمد بخاري، إن بخاري سيتوجه إلى لندن مساء اليوم الأحد، لإجراء فحوصات طبية.

وأضاف المتحدث فيمي أديسينا، على حسابه عبر “تويتر”، أن الأطباء في لندن سيحددون مدة بقائه هناك.

وأوضح أن الحكومة برئاسة نائب الرئيس يمي أوسينباجو ستباشر مهامها كالمعتاد.