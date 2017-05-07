اعتبرت المرشحة الخاسرة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبان، اليوم الأحد، إن الفرنسيين صوّتوا “من أجل الاستمرارية” باختيارهم لـ “إيمانويل ماكرون” رئيسا جديدا لهم.

ووفق التقديرات الأولية للجولة الثانية للاقتراع، أعلن ماكرون رئيسا جديدا لفرنسا خلفا للمنتهية ولايته فرانسوا أولاند، بحصوله على 65.5 % من الأصوات، مقابل 34.5 % لمنافسته.

وقالت اليمينية المتطرفة، في خطاب ألقته في ضاحية “فنسنت” بالمنطقة الباريسة، عقب الإعلان عن التقديرات الأولية للاقتراع، إن “الفرنسيين اختاروا التصويت لرئيس جديد، ولقد صوّتوا بذلك من أجل الاستمرارية”.

وأضافت: “اتصلت بماكرون هاتفيا لتهنئته” بالفوز.

وتابعت إن “الدور الأول تسبب في تحلّل شامل للحياة السياسية الفرنسية، بينما أعاد الدور الثاني تشكيل المشهد السياسي” في البلاد.

وبفوزه اليوم، يكون ماكرون البالغ من العمر 39 عاما، الرئيس الثامن في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة التي أنشئت في 1958، وأصغر رئيس في تاريخ فرنسا منذ الأزل.

ودُعي، اليوم، أكثر من 47 مليون فرنسي للإدلاء بأصواتهم، في اقتراع غابت عنه لأول مرة أحزاب اليمين واليسار، لاختيار خلف للرئيس فرانسوا أولاند.

وتأتي الجولة الثانية للرئاسيات، لأول مرة، في ظل حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ يناير 2015.