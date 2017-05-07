إستعاد نادي روما المركز الثاني سريعاً من نادي نابولي بفوز عريض على مضيفه الميلان بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ختام مباريات الجولة رقم 35 للكالتشو.

تقدم روما بهدفين خلال الشوط الأول سجلهما البوسني إدين دجيكو في الدقيقتين 8 من صناعة المصري الدولي محمد صلاح الذي تألق في مباراة اليوم و في الدقيقة 28 جاء هدف دجيكو الثاني من رأسية متقنة بعد تحويل ركنية لداخل شباك دوناروما حارس الميلان .

وقلص باساليتش النتيجة بهدف للميلان في الدقيقة 76 ليرد روما بهدفين عبر الشعراوي ودي روسي من ركلة جزاء في الدقيقتين 78 و 87.

الفوز رفع رصيد روما إلى 78 نقطة في وصافة الترتيب فيما توقف رصيد الميلان عند 59 نقطة في المركز السادس.