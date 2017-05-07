رئيس جامعة الأزهر يؤكد دور طلاب الإعلام في إبراز صورة الأزهر الحقيقية2017-05-07 22:41:06
أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي أهمية دور طلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر في إبراز صورة الأزهر الحقيقية ومنهجه الوسطي المعتدل.
ونفى رئيس جامعة الأزهر في حواره مع طلاب كلية الإعلام بالأزهر ، اليوم الأحد ما تردد حول وجود خلاف أو وقوع مشادة بينه وعميد كلية إعلام الأزهر ، مبينا أن وفد كلية الإعلام قدم له التهنئة بمنصبه الجديد وأنه طالبهم بالتفاعل لإظهار أنشطة الكلية ، مطالبا بضرورة تحري الدقة قبل ترديد أية بيانات عن الجامعة.
وأوضح أن غلق حسابه على الفيسبوك جاء نظرا لانشغاله ، فمهام عمله الجديدة قد لا تمكنه من الرد على كل الطلاب والأساتذة ، ولا يليق به ألا يرد على من يسأله لذا أغلق حسابه.
وأضاف أن صدور قرار بتكليفه قائما بالعمل رئيسا للجامعة يدعوه للعمل مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : ” إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها” ، ومن هذا المنطلق يجب أن نعمل ونتكاتف لإبراز مؤسسة الأزهر في أبهى حلة.
وكان رئيس جامعة الأزهر قد تولى مهام منصبه الجديد أمس ، خلفا للدكتور أحمد حسني نائب رئيس الجامعة الذي تقدم باستقالته الخميس الماضي.
-
حازم عبدالعظيم يوجه رسالة إلى «باسم يوسف».. ماذا طلب منه؟!
وجّه المحلل السياسي “حازم عبد العظيم” رسالة إلى الإعلامي الساخر “باسم يوسف”، مؤكدًا على ضرورة ظهوره قبل الانتخابات الرئاسية. وقال “عبد العظيم” عبر حسابه الشخصي ...Sun, 07 May 2017 10:51:26 GMT
-
التحقيقات: «ماس كهربائي» وراء حريق قطار الصعيد
دفعت الحماية المدنية بــ4 سيارات إطفاء لموقع حريق قطار vip والمتجه من القاهرة إلى أسوان، بمركز دشنا شمال محافظة قنا بسبب ماس كهربائي. كان اللواء صلاح الدين حسان، مدير ...Sun, 07 May 2017 10:39:26 GMT
-
الإسكان: سحب 2579 كراسة شروط لمدينتي ناصر أسيوط وغرب قنا - محيط
أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن 673 حاجزًا دفعوا مقدمات الحجز بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط، و377 حاجزًا دفعوا مقدمات ...Sun, 07 May 2017 10:36:50 GMT
-
الأهلي يعسكر ببرج العرب الخميس استعدادًا لزانكو
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري قرر الدخول في معسكر مغلق لمدة يومين بمدينة الإسكندرية قبل مواجهة زاناكو ...Sun, 07 May 2017 12:00:51 GMT
-
إلزام توفيق عكاشة بدفع 500 جنيه شهرياً بدل فرش لأبنه
قررت محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد القاضى وعضوية المستشارين محمد قسم الله وهبة صلاح بإلزام البرلمانى السابق واﻹعلانى توفيق عكاشة بدفع 500 جنيه شهريا ...Sun, 07 May 2017 10:05:37 GMT
-
لماذا تشعر بالبرد أثناء جلوسك على الشاطئ في الصيف؟ - محيط
أكد البروفيسور الفرنسي فيليب هومبير ، طبيب الأمراض الجلدية ورئيس الجمعية الدولية للصيدلة الجلدية، أن السبب وراء شعور بعض الأشخاص بالبرودة أثناء جلوسهم ...Sun, 07 May 2017 10:01:54 GMT
-
شريف سامي:تواصل مستمر بين الرقابة المالية والبنك المركزيSun, 07 May 2017 09:09:01 GMT
-
ميدو: قادر على تحقيق الإنجازات مع الاهلي - محيط
أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة، أنه قادر على تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات حال توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي. وقال ميدو،…Sun, 07 May 2017 09:35:40 GMT
-
حسام البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة التعدين.. اليوم - محيط
يعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، قائمة فريقه لمواجهة النصر للتعدين المقرر لها غدا الإثنين ضمن منافسات…Sun, 07 May 2017 09:08:45 GMT