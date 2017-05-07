أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي أهمية دور طلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر في إبراز صورة الأزهر الحقيقية ومنهجه الوسطي المعتدل.

ونفى رئيس جامعة الأزهر في حواره مع طلاب كلية الإعلام بالأزهر ، اليوم الأحد ما تردد حول وجود خلاف أو وقوع مشادة بينه وعميد كلية إعلام الأزهر ، مبينا أن وفد كلية الإعلام قدم له التهنئة بمنصبه الجديد وأنه طالبهم بالتفاعل لإظهار أنشطة الكلية ، مطالبا بضرورة تحري الدقة قبل ترديد أية بيانات عن الجامعة.

وأوضح أن غلق حسابه على الفيسبوك جاء نظرا لانشغاله ، فمهام عمله الجديدة قد لا تمكنه من الرد على كل الطلاب والأساتذة ، ولا يليق به ألا يرد على من يسأله لذا أغلق حسابه.

وأضاف أن صدور قرار بتكليفه قائما بالعمل رئيسا للجامعة يدعوه للعمل مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : ” إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها” ، ومن هذا المنطلق يجب أن نعمل ونتكاتف لإبراز مؤسسة الأزهر في أبهى حلة.

وكان رئيس جامعة الأزهر قد تولى مهام منصبه الجديد أمس ، خلفا للدكتور أحمد حسني نائب رئيس الجامعة الذي تقدم باستقالته الخميس الماضي.