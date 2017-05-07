قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن العنف يحل في المكان الذي لا تناقش فيه الأفكار بحرية، لذا دافعنا ودعمنا حرية الفكر والتعبير.

كلام أردوغان جاء خلال حفل توزيع الجوائز بمسابقة المناظرة الدولية، التي نظمت نسختها الـ 17 هذا العام في إسطنبول.

وأضاف أردوغان أن دفاعه ودعمه لحرية الفكر والتعبير مشروط بإظهار الآخرين أيضا نفس القدر من الاحترام لنفس الحقوق.

وأشار إلى أنه اختلف مع الذين يعتبرون حرية التعبير، كحرية تعبير عن أفكارهم فقط.

وأضاف أنه “لسنا بحاجة إلى شباب جاهلين يوالون دون نقاش ولا استجواب، إنما نحن بحاجة لشباب يعي ما يؤمن به، ويعرف عن ماذا يدافع، ويدرك في سبيل ماذا يناضل”.

وتابع “لقد رأينا ليلة 15 يوليو (ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة) أن الشباب الذين يمتلكون هذه الصفات قادرون على التضحية بأرواحهم من أجل استقلال ومستقبل بلاده وشعبه، إن أقضت الضرورة، ودون أي تردد”.