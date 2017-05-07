ضبطتها جمارك دمياط إحباط محاولة لتهريب كمية من قطع غيار السيارات بـ 300 ألف جنيه‎

أحبطت الإدارة المركزية لجمارك دمياط بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية محاولة تهريب كمية من قطع غيار السيارات.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الأحد، إنه بناء على معلومات سرية بقيام إحدى الشركات باستيراد أصناف مخالفة داخل حاوية واردة من الصين بها ماكينات نسيج مستعملة تم تشكيل لجنة جمركية.

وأضاف المصدر، أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 2660 قطعة غيار سيارات جديدة داخل كراتين ورقية وبعضها داخل آلات النسيج، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 300 ألف جنيه.

وقرر السيد كمال نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.