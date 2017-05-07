تهكم الإعلامي محمد الغيطي، على تصريح سحر نصر وزيرة الاستثمار “مبروك لمصر” لصدور قانون الاستثمار، وإلتقاطها صورة مع الجاموسة، قائلًا: “ناقص تقولنا الليلة عيد، هي الجاموسة دي اللى هتحلنا كل مشاكلنا”.

وقال في برنامجه “صح النوم” المذاع على شاشة “ltc”، اليوم الأحد: “شوف الجاموسة بتجيب كام لتر لبن في الأسبوع، الجاموسة أغلى من المواطن، المواطن المصري مبقاش ليه سعر دلوقتي”، متابعًا: “طبيعي تطلع الوزيرة مبتهجة بعدما قام به النواب معها، كان ناقص يجيبوا صاجات ويرقصولها، أنا حزنت على مصر ونوابها بعد مناقشة قانون الاستثمار”.