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الغيطي: "شوف الجاموسة بتجيب كام لتر لبن في الأسبوع"؟!
الإعلامي محمد الغيطي

الغيطي: "شوف الجاموسة بتجيب كام لتر لبن في الأسبوع"؟!

2017-05-07 22:37:30
كتب - متابعات

تهكم الإعلامي محمد الغيطي، على تصريح سحر نصر وزيرة الاستثمار “مبروك لمصر” لصدور قانون الاستثمار، وإلتقاطها صورة مع الجاموسة، قائلًا: “ناقص تقولنا الليلة عيد، هي الجاموسة دي اللى هتحلنا كل مشاكلنا”.

وقال في برنامجه “صح النوم” المذاع على شاشة “ltc”، اليوم الأحد: “شوف الجاموسة بتجيب كام لتر لبن في الأسبوع، الجاموسة أغلى من المواطن، المواطن المصري مبقاش ليه سعر دلوقتي”، متابعًا: “طبيعي تطلع الوزيرة مبتهجة بعدما قام به النواب معها، كان ناقص يجيبوا صاجات ويرقصولها، أنا حزنت على مصر ونوابها بعد مناقشة قانون الاستثمار”.

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