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الخطوط الجوية القطرية ترعى بطولات "الفيفا"
الخطوط الجوية القطرية

الخطوط الجوية القطرية ترعى بطولات "الفيفا"

2017-05-07 22:32:25
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أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن توقيع عقد رعاية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، حتى نهائيات كأس العالم المقامة في قطر عام 2022.

ولم يعلن عن قيمة الصفقة التي قيل أنها ستشمل رعاية بطولات كأس القارات وكأس العالم، المقامتان في روسيا، وكأس العالم للأندية، وكأس العالم للسيدات، وكأس العالم قطر 2022.

وكانت شركة طيران الإمارات متعاقدة فيما سبق مع الفيفا، لكن عقدها انتهى عام 2014، ولم تقم بتجديده، وذلك على خلفية دعوات من الرعاة للرد على فضائح الفساد التي طالت الفيفا، لكنها قال في وقت سابق أنها ستنظر في أمر تجديد العقد في المستقبل.

يذكر أن الخطوط الجوية القطرية هي الشركة الراعية لنادي برشلونة الإسباني، وترعى العديد من الأندية والأحداث الرياضية.

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