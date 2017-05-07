أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد بلاده للتعاون مع البيرو من أجل إنهاء الأزمة السياسية في فنزويلا.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس ترامب بحث في اتصال هاتفي مع رئيس البيرو بيدرو بابلو كوتشينسكي تطورات الأوضاع في فنزويلا.

ووفقا للبيان أبدى ترامب استعداد بلاده للعمل مع البيرو بهدف تحسين وضع المؤسسات الديمقراطية في فنزويلا ومساعدة الشعب الفنزويلي.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي هربت ماكماستر ورئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوليو بورجيس أكدا يوم الجمعة الماضي ضرورة التزام حكومة فنزويلا بالدستور والإفراج عن السجناء السياسيين واحترام الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات حرة وديمقراطية.

وتشهد فنزويلا احتجاجات منذ يوم الأربعاء الماضي بعد قرار الرئيس نيكولاس مادورو تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.