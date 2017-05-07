 Moheet on google
الأحد 7 مايو 2017 11:27 مساءً
روابط سريعة
هذا الشخص الأب الروحي للرئيس الفرنسي الجديد.. ما هي علاقته بمصر؟
ماكرون الرئيس الفرنسي الجديد

هذا الشخص الأب الروحي للرئيس الفرنسي الجديد.. ما هي علاقته بمصر؟

2017-05-07 22:22:45
كتب - متابعات

رأى الدكتور أحمد يوسف، الكاتب والمحلل السياسي، أن انتخاب الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون أمر مبشر لمصر، حيث أنه من المنتظر أن تتطور علاقة القاهرة مع جمهورية فرنسا خلال الأيام المقبلة.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي، إن الأب الروحي للرئيس “ماكرون” هو جون إيف لودريان وزير الدفاع في حكومة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، وهو من رموز الحزب الاشتراكي وله علاقة مباشرة بالقيادة في مصر، كما أن أغلب ملفات الشرق الأوسط في يده.

ولفت إلى أن وزير الدفاع الفرنسي السابق هو من أوعز لـ “أولاند” لإتمام صفقة حاملات الطائرات العسكرية، وطائرات الرفال الفرنسية، مؤكدًا أنه حليف قوي لمصر ومن المرجع أن يكون رئيس الوزراء القادم أو مستشار الرئيس العسكري.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3