رأى الدكتور أحمد يوسف، الكاتب والمحلل السياسي، أن انتخاب الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون أمر مبشر لمصر، حيث أنه من المنتظر أن تتطور علاقة القاهرة مع جمهورية فرنسا خلال الأيام المقبلة.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي، إن الأب الروحي للرئيس “ماكرون” هو جون إيف لودريان وزير الدفاع في حكومة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، وهو من رموز الحزب الاشتراكي وله علاقة مباشرة بالقيادة في مصر، كما أن أغلب ملفات الشرق الأوسط في يده.

ولفت إلى أن وزير الدفاع الفرنسي السابق هو من أوعز لـ “أولاند” لإتمام صفقة حاملات الطائرات العسكرية، وطائرات الرفال الفرنسية، مؤكدًا أنه حليف قوي لمصر ومن المرجع أن يكون رئيس الوزراء القادم أو مستشار الرئيس العسكري.