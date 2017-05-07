السيسي يعقد عدة لقاءات مع كبار المسئولين الكويتيين لبحث دعم العلاقات2017-05-07 22:21:27
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأحد بمقر إقامته بالكويت عدة لقاءات مع كبار المسئولين الكويتيين.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استقبل الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي ، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء علي خصوصية العلاقات المصرية الكويتية ، معرباً عن اعتزاز مصر بما يربطها بالكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من روابط أخوة وتعاون وثيقة تُمثل نموذجاً للتعاون بين الدول العربية.
واستعرض الرئيس السيسي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر ، وكذلك ما تقوم به من إجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات ، مشيراً إلى المشروعات القومية التى تنفذها مصر والتى تتيح فرصاً استثمارية متنوعة فى العديد من المجالات.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي على المكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر وشعبها لدي الكويت ، متمنياً لمصر دوام الاستقرار ومزيداً من التقدم والتطور.
وأشاد الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بخطوات الاصلاح الاقتصادي الجادة التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية ، مؤكداً حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر فى كافة المجالات وتفعيل عمل اللجنة المشتركة المصرية الكويتية المقرر أن تعقد اجتماعها القادم خلال شهر نوفمبر المقبل بالكويت ، بما يساهم فى تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل عقب ذلك مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي ، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس ، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع الكويت على مختلف الأصعدة ، ولا سيما على الصعيد البرلماني ، وذلك من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين نواب مجلسي البلدين ، مشيدا في هذا السياق بالتجربة الديمقراطية بدولة الكويت ، مؤكداً الدور الهام الذي يقوم به مجلس الأمة في إثراء الحياة السياسية والنيابية فى الكويت.
ومن جانبه رحب رئيس مجلس الأمة الكويتي بزيارة الرئيس السيسي إلى بلاده ، معرباً عن تطلعه لمساهمة هذه الزيارة فى تطوير وتفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين ، كما أكد مرزوق الغانم على العلاقات القوية والراسخة التي تربط بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي ، مشيراً إلى أن مصر تمثل قلب العالم العربى وركيزة أساسية لأمنه واستقراره ، ومؤكداً وقوف بلاده إلى جانب مصر التى ساندت دوماً الكويت وشعبها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي استقبل أيضاً الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت، حيث أكد أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز التكاتف العربي وتضامنه بما يُمكن الأمة العربية من مواجهة التحديات المشتركة القائمة ، مشيراً إلى أهمية التصدي لمحاولات التدخل فى شئون الدول العربية ، ومؤكداً على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين.
ومن جانبه ، أكد وزير الخارجية الكويتي حرص بلاده على مواصلة التنسيق الوثيق مع مصر على مختلف الأصعدة، ولاسيما فى إطار الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخري ، مشيراً إلى أن بلاده من المنتظر أن تحصل على العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي بداية العام القادم لتخلف مصر فى تمثيل الدول العربية بالمجلس، وهو ما يتطلب تنسيقاً مشتركاً وثيقاً خلال الفترة القادمة.
وشهد اللقاء تباحثاً حول المستجدات على الصعيد الإقليمي في ضوء الأزمات القائمة بالمنطقة، حيث تطابقت رؤى البلدين بشأن ضرورة تعزيز جهود لم الشمل العربي وتعزيز وحدة الصف إزاء سُبل التعامل مع التحديات التي تواجه الوطن العربي.
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