عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اجتماعا مع مسئولي الري بوزارة الموارد المائية والري لانهاء تخصيص قطعة أرض طرح نهر على الرياح التوفيقي بقرية البقاشين بكفر شكر بمساحة 4200 متر لإنتاج كمية مياة تقدر بعشرة الاف متر3 يوميا من الرياح التوفيقي، وكذلك لإقامة محطة مياه شرب بالبقاشين وكذلك أربع قرى تابعة للوحدة المحلية لكفر شكر.

واستعرض عشماوي سبل إقامة المحطة وذلك لخدمة أهالي المنطقة وحل مشكلة الآبار الارتوازية التي تعاني منها مدينة كفر شكر كما ناقش معهم إمكانية إنشاء محطة أخرى بمدينة الخصوص.

من ناحية أخرى .. التقى محافظ القليوبية برئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان ومدير الجمعية حيث استعرض عشماوي تفعيل التعاون بين المحافظة والجمعية فى مختلف الانشطة الخدمية والمجتمعية.

وناقش المحافظ مع مسئولي الجمعية سبل تطوير القرى الأكثر احتياجا بالقليوبية والانتهاء من إعادة إعمار 100 منزل ريفي بتكلفة 3.5 مليون جنيه وكذلك إنشاء مستشفى تخصصي للعلاج الاشعاعي لمرضى السرطان وتقديم العلاج لجميع حالات القلب والرمد والأطراف الصناعية بالمجان، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين قريبا.