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حققة وجود خلاف في الحكومة بسبب قانون الاستثمار
أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء‎

حققة وجود خلاف في الحكومة بسبب قانون الاستثمار

2017-05-07 22:14:31
كتب - متابعات

أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قانون الاستثمار كان ومازال محل توافق تام من الحكومة، وماحدث هو قيام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بإجراء عدد من التعديلات على القانون.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام جرايد” المذاع على شاشة “العاصمة”، اليوم الأحد، إن التعديلات تمثلت في تخفيض مواد القانون من 112 لـ 92 مادة مع تعديل 69 مادة، منوهًا أن اللجنة الاقتصادية عرضت تقريرها على البرلمان يوم 30 إبريل، والوزراء المعنيين طرحوا هذه المعلومات خلال لقاء مع رئيس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، وتم الإتفاق على الصيغة النهائية التى تُطرح على البرلمان مرة أخرى.

وأردف، أن ماحدث هو محاولة من الوزراء لشرح أراءهم وتعليقاتهم على ماطرح من تعديلات للقانون، وما أثير بالإعلام حول وجود خلافات وعدم تنسيق بين الوزراء غير صحيح.

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