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ترامب يهنئ ماكرون ويتطلع للعمل معه
دونالد ترامب‎

ترامب يهنئ ماكرون ويتطلع للعمل معه

2017-05-07 22:02:48
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هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسي إيمانويل ماكرون على فوزه بانتخابات الرئاسة الفرنسية وقال إنه يتطلع للعمل معه.

وأضاف ترامب على حسابه الرسمي على تويتر “تهانينا لإيمانويل ماكرون على فوزه الكبير اليوم برئاسة فرنسا. أتطلع بشدة للعمل معه”.

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