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وزير الأوقاف يهنئ السيسي والأمتين العربية والإسلامية بذكرى النصف من شعبان
وزير الاوقاف محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف يهنئ السيسي والأمتين العربية والإسلامية بذكرى النصف من شعبان

2017-05-07 21:59:05
أ ش أ

هنا وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة.

وأكد وزير الأوقاف فى بيان اليوم إن الإحتفال بالمناسبات الدينية إنما هو تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس ، وأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح.

ومن المقرر أن تحتفل وزارة الأوقاف بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها مساء الأربعاء المقبل بذكرى ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة ، بحضور المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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