كرم اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، السائق أحمد زكي السيد الموظف بشركة مصر للبترول لشجاعته في إنقاذ محطة بنزين قرية البرادعة بالقناطر الخيرية والقرية من كارثة محققة بعد أن اندلع حريق هائل في محطة وقود للسيارات أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وقام السائق بالتوجه بالسيارة بعيدا بعد أن اشتعلت النيران بها عن محطة البنزين لينقذ المحطة وأرواح المواطنين بالقرية.

وأعرب محافظ القليوبية عن خالص إعجابه وتقديره لشجاعته وقدم له شهادة تقدير ومكافأة مالية.

وكان اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بنشوب حريق هائل في محطة وقود سيارات بمنطقة الوقف بالقناطر الخيرية انتقل على الفور العميد عماد عياد مدير الحماية المدنيه وسيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وتبين أن الحريق شب في محطة وقود مصر للبترول ملك إبراهيم عثمان محمد، في الوقف التابعة لمركز القناطر الخيرية أثناء قيام السيارة ع ج أ 6548 نقل قطاع عام بتفريغ الحمولة.

كما تبين أنه أثناء وقوف سيارة نقل بفنطاس لتفريغ الحمولة المقدرة بنحو 48 ألف لتر أحدث احتكاك جسم صلب بالخزان للسيارة فاشتعلت فيها النيران وامتدت إلى 3 خزانات بالمحطة أسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص باختناق وحروق بسيطة.