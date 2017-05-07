أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث سابقًا أن حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون أنها ذاهبة لكوريا الشمالية، وهذا لم يكن صحيح، وهذا أضعف الثقة في حديث الرئيس الأمريكي.

وقال في برنامجه “الطبعة الأولى”، المذاع على شاشة “دريم”، مساء الأحد، إن المعلومات التي نشرتها الولايات المتحدة حول أم القنابل التي ضربت أفغانستان اتضح أنها غير صحيحة طبقًا لما نشر في الجارديان البريطانية.

ولفت إلى أن أمريكا تحدثت على أن أم القنابل أدت لمقتل 90 فردًا في أفغانستان وهو ما ثبت عكسه، وأن الحفرة التي قامت بإحداثها 300 متر، والقوى التدميرية لهذه القنبلة 3.5 كيلو، وهذا ما ثبت عدم صحته وفقًا للجارديان البريطانية، وهذا ما يضعف قوة الردع الأمريكية طبقًا للخبراء والمحللين.