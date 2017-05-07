 Moheet on google
الأحد 7 مايو 2017 11:20 مساءً
روابط سريعة
المسلماني: هذه حقيقة "أم القنابل"
احمد المسلماني

المسلماني: هذه حقيقة "أم القنابل"

2017-05-07 22:11:42
كتب - متابعات

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث سابقًا أن حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون أنها ذاهبة لكوريا الشمالية، وهذا لم يكن صحيح، وهذا أضعف الثقة في حديث الرئيس الأمريكي.

وقال في برنامجه “الطبعة الأولى”، المذاع على شاشة “دريم”، مساء الأحد، إن المعلومات التي نشرتها الولايات المتحدة حول أم القنابل التي ضربت أفغانستان اتضح أنها غير صحيحة طبقًا لما نشر في الجارديان البريطانية.

ولفت إلى أن أمريكا تحدثت على أن أم القنابل أدت لمقتل 90 فردًا في أفغانستان وهو ما ثبت عكسه، وأن الحفرة التي قامت بإحداثها 300 متر، والقوى التدميرية لهذه القنبلة 3.5 كيلو، وهذا ما ثبت عدم صحته وفقًا للجارديان البريطانية، وهذا ما يضعف قوة الردع الأمريكية طبقًا للخبراء والمحللين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3