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هاشتاج "#ماكرون" يزلزل تويتر بعد فوزه برئاسة فرنسا
ماكرون الرئيس الفرنسي الجديد

هاشتاج "#ماكرون" يزلزل تويتر بعد فوزه برئاسة فرنسا

2017-05-07 21:49:58
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دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هاشتاجًا جديدًا يحمل اسم «#ماكرون»، تصدر الموضوعات الأكثر تداولًا عبر الموقع.

وعبر رواد تويتر عن سعادتهم بفوز الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، ليخطو أولى خطواته إلى قصر الإليزيه رئيسا ثامنا للجمهورية الفرنسية.

كما دشن مستخدمو «تويتر»، عددًا من الهاشتاجات في ذات السياق منها « #Presidentielle2017، رييس فرنسا الجديد، Emmanuel Macron، Viva la France».

وفاز الفرنسي الوسطي إيمانويل ماكرون بالجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ليخطو أولى خطواته إلى قصر الإليزيه رئيسا ثامنا للجمهورية الفرنسية بعد سلفه فرانسوا هولاند الذي استمر متوليا عرش البلاد لمدة خمس سنوات.

ويعتبر ماكرون الرئيس الفرنسي الأصغر على الإطلاق، حيث يبلغ من العمر 39 عاما فقط، بعد أن كان وزيرا سابقا للاقتصاد حائزا على لقب “العبقري الذي هز فرنسا”.

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