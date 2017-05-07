أعلنت السلطات الجزائرية أنها استدعت اليوم الأحد ، سفير تونس عبد المجيد الفرشيشي لطلب توضيحات حول تصريحات وزير الشئون المحلية والبيئة التونسي حول الجزائر.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم - إن سفير تونس بالجزائر عبد المجيد الفرشيشي قد استُقبل اليوم بوزارة الشئون الخارجية ؛ حيث طلبت منه توضيحات بخصوص التصريحات المنسوبة لوزير الشئون المحلية والبيئة التونسي رياض الموخر ، على هامش ندوة “تونس أمل المتوسط” التي نظمتها مؤسسة كراكسي بروما في 4 مايو الجاري”.

وقالت الوزارة إنه تم بهذه المناسبة إبلاغ السفير التونسي بأن هذه التصريحات تجاه الجزائر قد أثارت تساؤلات سواء على المستوى الشعبي أو على الصعيد الرسمي.

وكان موقع “الجزائر المقاومة” الإلكتروني الجزائري الناطق بالفرنسية ، قد نقل قبل أيام تصريحات منسوبة الى وزير البيئة التونسي رياض المؤخر ، قال فيها : “عندما يسألوني عن تونس أقول لهم إنها موجودة في إيطاليا ، لا أقول إنها موجودة بجوار الجزائر الدولة الشيوعية وليبيا البلد المخيف.