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مسجد باريس: رئاسة ماكرون يعطي الأمل للمسلمين
وزير الاقتصاد الفرنسي السابق إيمانويل ماكرون

مسجد باريس: رئاسة ماكرون يعطي الأمل للمسلمين

2017-05-07 21:38:35
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أكد المسجد الرئيسي في العاصمة الفرنسية باريس، أن فوز المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون بمنصب الرئيس، يعطي الأمل لمسلمي فرنسا بالعيش في انسجام واحترام للقيم الفرنسية، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز”، في نبأ عاجل.

وانتخب المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، الأحد، رئيسا للجمهورية الفرنسية؛ إثر فوزه على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وبذلك يصبح ماكرون (39 عاما) أصغر رئيس في تاريخ فرنسا، مع تحقيقه فوزا كبيرا على مرشحة حزب الجبهة الوطنية (48 عاما).

وأقرت مارين لوبان بالهزيمة، وقالت: إنها هنأت ماكرون على الفوز بالرئاسة.

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