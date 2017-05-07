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توريد 45 ألفا و780 طن قمح لشون وصوامع محافظة الغربية
صوامع قمح

توريد 45 ألفا و780 طن قمح لشون وصوامع محافظة الغربية

2017-05-07 21:50:15
خاص: محيط

قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، إنه تم توريد 45 ألفا و780 طن قمح لشون وصوامع المحافظة، مبيناً أنه تم خلال هذا الموسم زراعة 135 ألفا و930 فدانا بتقاوي القمح ذات الإنتاجية المرتفعة والمقاومة للأمراض.

وأضاف صقر - في تصريحات صحفية اليوم الأحد - أنه تم تجهيز 26 شونة على مستوى المحافظة، وتشكيل لجنة لتسلّم الأقماح وفرزها، وتحديد درجة النقاوة وصرف الأثمان فورا، مؤكدا ارتفاع نسب التوريد عن الموسم الماضي.

وشدد صقر، على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح، وسرعة تسليم المزارعين ثمن أقماحهم الموردة خلال 24 ساعة وفقا للأسعار المعلنة.

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