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وزير المالية: ارتفاع حصيلة الإقرارات الضريبية إلى 21.3 مليار جنيه
وزير المالية عمرو الجارحي

وزير المالية: ارتفاع حصيلة الإقرارات الضريبية إلى 21.3 مليار جنيه

2017-05-07 21:47:16
كتب - متابعات

أكد وزير المالية عمرو الجرحي ارتفاع حصيلة الإقرارات الضريبية إلى21.3 مليار جنيه مقارنة بـ 15 مليار جنيه العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 40 % .
وفي تصريحات لـdmc أوضح وزير المالية أن مصلحة الضرائب نجحت في تحقيق هذه الزيادة رغم الظروف  المعاكسة للاقتصاد وتغير ظروف العملة.
  كما أكد الجارحي أن المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن الشريحة الثانية من تمويل البرنامج الحكومي تسير بشكل جيد وتحقق تقدما مستمرا, وأن البعثة بعد عودتها الى الولايات المتحدة سوف تحدد موعداً للموافقة على المراجعة الأولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

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